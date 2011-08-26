УБОЗ ліквідував ОЗГ службовців тернопільської і донецьких фірм

Київ. 26 серпня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Тернопільській області ліквідували організовану злочинну группу у складі службових осіб одного місцевого ВАТ і двох фірм з Донецька, які привласнили майже 1 млн. 750 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, у квітні та листопаді 2010 року службовці тернопільського ВАТ (на той час це підприємство, згідно з постановою Кабінету міністрів, відносилось до об’єктів стратегічного значення для економіки і безпеки держави), у порушення діючого законодавства, без проведення тендерних закупівель уклали фіктивні договори про надання послуг з організації та проведення рекламної кампанії з донецькими ТОВ. На ці фірми з Тернополя було переведено майже 1 млн. 746 тис. грн. бюджетних коштів. Проте, як показали перевірки, жодних послуг вказані компанії не надавали, а отримані кошти привласнили.

За фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах Слідчим управлінням УМВС України у Тернопільській області порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.