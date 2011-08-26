На Донеччині свекруха замовила вбивство своєї невістки

Київ. 26 серпня. УНІАН. На Донеччині 50-річна жінка замовила вбивство своєї невістки. Сталося це через, те, що вони не зійшлися характерами і не поділили хату, права і сина.

Проте кілери виявилися міліціонерами і вбивства не сталося.

Свекруха попросила свого знайомого, щоб він допоміг її вбити невістку, бо вона протягом року не могла змиритися з вибором сина.

"Почала мені вказувати, де мені встати, де мені сісти. Людина прийшла взагалі-то не в свою оселю, а в мій будинок. І вона почала себе так вести себе, як ніби-то вона тут все життя жила і народилася", - розповіла потерпіла.

Невістка теж не в захваті від свекрухи. За її словами, та ніде не працювала і постійно пиячила.

Тому свекруха звернулась до знайомого, щоб він убив невістку. Той порадив кілера. За виконання замовлення жінка пропонувала 2 тис. грн., яких, до речі, не мала і розраховувала на продаж коштовних прикрас із убитої.

"Доказом виконання замовлення повинні були стати фотографії, що відобразили б і процес умертвіння і його результат", - розповіла заступник керівника відділу у зв'язках з громадськістю УМВС України в Донецькій області Марина Голдинська.

За кілька днів свекрусі передали фотографії, де була її невістка з перерізаним горлом. Роль кілерів блискуче зіграли оперативні працівники міліції. Тієї ж миті замовницю і затримали.

Відзначимо, жінка так і не дізналася, що її невістка жива. Але за підготовку замовного вбивства затримана може просидіти до кінця життя.

ТСН

