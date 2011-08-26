На Дніпропетровщині дружина сокирою забила чоловіка
16:17, 26 серпня 2011Кримінал
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Відучували пити…
Київ. 26 серпня. УНІАН. У Дніпропетрівський області 51-річна жінка нанесла по потилиці свого чоловіка близько 8-ми ударів рукояткою сокири.
Інцидент стався під час сварки, що розпочалася через те, що чоловік прийшов додому в нетверезому стані.
Наступного дня потерпілий став скаржитися на погане самопочуття і через деякий час помер від крововиливу в мозок.
За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».
Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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