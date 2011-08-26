На Дніпропетровщині дружина сокирою забила чоловіка

Київ. 26 серпня. УНІАН. У Дніпропетрівський області 51-річна жінка нанесла по потилиці свого чоловіка близько 8-ми ударів рукояткою сокири.

Інцидент стався під час сварки, що розпочалася через те, що чоловік прийшов додому в нетверезому стані.

Наступного дня потерпілий став скаржитися на погане самопочуття і через деякий час помер від крововиливу в мозок.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

ТСН

