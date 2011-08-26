Спецслужби - лідери за кількістю генералів армії

Київ. 26 серпня. УНІАН. Отримавши найвище військове звання, Валерій Хорошковський, став 14 повним генералом в історії незалежної України, та шостим в історії вітчизняних спецслужб.

Серед представників спецслужб, першим повним генералом 1994 року став Євген Марчук, який очолював СБУ у 1991 – 1994 роках. Також звання генералів армії присвоювалося його наступникам. Зокрема, Леоніду Деркачу (1998 - 2001), Влодимиру Радченко (2001 - 2003) та Ігорю Дріжчаному(2005 - 2006).

Крім них, звання генерала армії присвоєно колишньому голові Служби зовнішньої розвідки України Миколі Маломужу.

Серед представників Збройних Сил, звання генерала армії отримали екс-міністри оборони Віталій Радецький (1993 - 1994) та Олександр Кузьмук (1996 - 2001), а також колишні начальники Генерального штабу Володимир Шкідченко (1998 -2001), Сергій Кириченко (2005 - 2009), Іван Свида (2009 - 2010).

Двох повних генералів мають прикордонники. Зокрема, звання генерала армії України удостоєні колишній командувач Прикордонними військами (1991- 1995) Валерій Губенко та нинішній очільник Держприкордонслужби Микола Литвин.

Також звання генерала армії присвоєно Олександру Кіхтенку, який очолював Внутрішні війська МВС України у 2005 - 2010 роках.

Таким чином, після присвоєння Валерію Хорошковському звання генерала армії, вітчизняні спецслужби отримали шостого повного генерала, тоді як у Збройних Силах їх всього п’ятеро.

Як повідомлялось, Віктор Янукович присвоїв голові СБУ, державному раднику митної служби, Валерію Хорошковському військове звання генерала армії «в порядку переатестування».

Нагадаємо, до 20-ї річниці Незалежності України Янукович присвоїв звання Героя України семи українцям, а також нагородив орденами 55 депутатів Верховної Ради, 12 губернаторів та інших чиновників.

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