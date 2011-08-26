ДАІ хочуть навчити надавати медичну допомогу

Київ. 26 серпня. УНІАН. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій просить прем'єр-міністра України Миколу Азарова доручити МВС спільно з МНС та іншими зацікавленими органами виконавчої влади, а також Товариством Червоного хреста України забезпечити навчання основам першої меддопомоги особистого складу підрозділів, які залучаються до реагування на ДТП, і укомплектувати екіпажі необхідним медичним майном і препаратами. Відповідне звернення на адресу глави уряду направив голова МНС Віктор Балога.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі МНС, відомство вкрай стурбоване ситуацією з безпекою на українських дорогах, на яких щорічно гине майже п'ять тисяч людей і до 40 тисяч отримують травми. За підрахунками Світового банку, економічний збиток України від аварійності на дорогах складає близько 40 млрд.грн. на рік.

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