На Вінничині автобус впав на чоловіка

Київ. 26 серпня. УНІАН. 25 серпня в райцентрі Козятин на Вінниччині чоловіка придавило автобусом "ПАЗ". Потерпілий у важкому стані.

Про це повідомляє МНС Вінниччини.

47-річний Василь Заїчко ремонтував гальма. Машину підняв домкратом, але не зафіксував колеса противідкатними "черевиками". Тільки заліз під авто, як автобус зіскочив з домкрата.

Заїчка доставили до райлікарні з переломом ребер.

"Він в тяжкому стані, але загрози немає. Зробили йому дренаж, щоби легені розправилися. Каже, порушив правила безпеки, а що він скаже", - розповів хірург Юрій Ляшенко.

Василь Заїчко хотів допомогти своєму знайомому Анатолію Сульжуку. Підприємець має шість автобусів в райцентрі. Перевозить людей з Козятина до навколишніх сіл.

"Приходжу, а він сидить. Підпер руками ребра. Вже пояснювальну написав слідчому. В Козятин приїхав автобусом у справах і поламався. А тут таке", - розповів Сульжук.

Gazeta.ua