Рівненські хулігани познущались над нардепом Ляшком

Київ. 26 серпня. УНІАН. У центрі Рівного біля Свято-Воскресенського собору хулігани поглумилися над білбордом із зображенням лідера Радикальної партії, нардепа Олега Ляшка. Великими літерами чорною фарбою невідомі написали непристойне слово, пов'язане із сексуальним скандалом в житті політика.

"Напис з'явився напередодні святкування Дня Незалежності, а його до тепер ніхто не зняв. Хай би хоч фарбою замалювали це сороміцьке слово. Ну як батькам пояснювати, що тут біля цього хлопця написане й що воно означає?", - обурюється рівнянин Олександр Ващук.

Білборд із знеславленим портретом народного депутата Олега Ляшка знаходиться поруч із Свято-Воскресенським собором. З іншого боку за ним – колона Божої матері, пам'ятник Тарасові Шевченку та центральний майдан міста – Незалежності.

"Вперше чую про таке. Нічого собі. Звичайно, що це через політику написали. Ніякі це не хулігани. Рейтинг нашого лідера стрімко зростає, ось опоненти й вдаються до таких кроків. Ляшко піднімає людей, які раніше ніколи не ходили на вибори. Він конкуруватиме з Тимошенко, Ющенком та Януковичем. Я нічого не робитиму з тим написом. Хай займається міліція", - пояснив Назарій Поліщук, голова обласної організації Радикальної партії Олега Ляшка.

"Цей випадок є прикладом хуліганства. Міліція повинна зайнятися його розслідуванням. Саме правоохоронці зобов'язані виявити осіб, які вчинили такі дії та вжити заходів щодо їх притягнення до відповідальності. У розслідуванні інциденту в першу чергу має бути зацікавлений власник пошкодженного майна. Зрештою, кожен громадянин вправі вимагати від міліції втрутитися в ситуацію, бо такі написи порушують моральні засади суспільства та негативно впливають на виховання дітей і молоді", - пояснив Микола Глотов, керівник Центру права обласної громадської організації "Комітет виборців України".

Gazeta.ua

