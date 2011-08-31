У Криму торгують фальшивою чорною та червоною ікрою

Київ. 31 серпня. УНІАН. У Криму шахраї налагодили продаж «липових» морських делікатесів – чорної та червоної ікри, яка дуже схожа на справжню зовні та за смаком.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, цього тижня працівники лінійного відділу міліції на станції Сімферополь Управління МВС України на Придніпровській залізниці затримали 22-річного кримчанина, який в поїзді «Севастополь-Москва» під виглядом натуральної ікри лососевих порід риб продав 2 банки альгінової ікри об'ємом 0,5 л громадянці однієї з сусідніх держав.

«Через кілька днів подібний випадок був зафіксований в іншому поїзді. Жертвою стала довірлива жінка, що слідувала після відпочинку додому. Раніше судимий за крадіжку кримчанин, не відбувши до кінця умовне покарання, вирішив заробити на цей раз шляхом обману довірливих іноземних громадян. У результаті - жінка придбала банку альгінової ікри за ціною чорної ікри. Згодом міліціонери вийшли на слід зловмисника та затримали його», - інформує УЗГ.

Ікра була вилучена і направлена на експертизу. Обидва порушники затримані, порушено кримінальні справи за ст. 190 (шахрайство) КК України. Оскільки вилучена ікра не має дозвільних документів якості, вона буде утилізована у встановленому порядку за рішенням суду.

Як зазначається у повідомленні, альгінова ікра - це штучно створений замінник ікри, який виготовляється на основі морських водоростей і за своїми смаковими і поживними якостями практично не поступається натуральній, але вартість її виготовлення в кілька разів менша за собівартість червоної або чорної ікри.

«Розпізнати альгінову ікру можна єдиним способом - опустивши кілька ікринок в гарячу воду. Фальшива ікра розчиниться, а натуральна – ні», - радить УЗГ МВС України.