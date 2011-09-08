Депутат міськради Сум попався на підробці документів

10:51, 08 вересня 2011
Кримінал
0 0

Порушено справу

Суми. 8 вересня. УНІАН. Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу щодо депутата Сумської міської ради за фактом підробки документів та заволодіння чужим майном.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, справу порушено щодо депутата Сумської міськради, голови однієї із постійних депутатських комісій за фактом підроблення та використання офіційних документів, а також заволодіння чужим майном, чим було завдано збитків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 і ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Установлено, що вказаний посадовець, діючи в особистих інтересах, умисно, у 2008 році власноручно виготовив та підписав від імені своєї тітки (без її відома) документи, необхідні для отримання розташованої в місті земельної ділянки площею 0,0794 га, а потім особисто надав їх до відповідних органів державної влади. Згідно з рішенням міськради, цю земельну ділянку надано у приватну власність тітці депутата. Відповідно до довідки управління Держкомзему в Сумах, нормативна грошова оцінка ділянки перевищує 188 тис. грн. Саме на цю суму депутат завдав збитків інтересам держави.

Кримінальну справу для організації досудового слідства направлено до слідчого відділу прокуратури Сумської області.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter