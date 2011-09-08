Депутат міськради Сум попався на підробці документів

Суми. 8 вересня. УНІАН. Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу щодо депутата Сумської міської ради за фактом підробки документів та заволодіння чужим майном.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, справу порушено щодо депутата Сумської міськради, голови однієї із постійних депутатських комісій за фактом підроблення та використання офіційних документів, а також заволодіння чужим майном, чим було завдано збитків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 і ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Установлено, що вказаний посадовець, діючи в особистих інтересах, умисно, у 2008 році власноручно виготовив та підписав від імені своєї тітки (без її відома) документи, необхідні для отримання розташованої в місті земельної ділянки площею 0,0794 га, а потім особисто надав їх до відповідних органів державної влади. Згідно з рішенням міськради, цю земельну ділянку надано у приватну власність тітці депутата. Відповідно до довідки управління Держкомзему в Сумах, нормативна грошова оцінка ділянки перевищує 188 тис. грн. Саме на цю суму депутат завдав збитків інтересам держави.

Кримінальну справу для організації досудового слідства направлено до слідчого відділу прокуратури Сумської області.

