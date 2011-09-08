5-річна дівчинка вижила після падіння з 4 поверху

Донецьк. 8 вересня. УНІАН. У Донецькій області у місті Білицьке 5-річна дівчинка вижила, випавши з балкона 4-го поверху будинку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Добропільського міськвідділу міліції.

У повідомленні зазначається, що після падіння дівчинку у тяжкому стані госпіталізували до лікарні міста Добропілля.

Правоохоронці пояснили, що при падінні з дев`ятиметрової висоти дівчинка зачепилася за дерево, що пом`якшило її приземлення і дозволило уникнути смертельного наслідку. Після падіння вона встала і пішла назустріч переляканій матері, яка хвилину тому ще бачила дитину на балконі своєї квартири, розповіли в міліції.

Лікарі поки що не поставили остаточний діагноз дівчинці, але спочатку у неї діагностували удар спини і тупу травму живота, під питанням було – розрив селезінки і травма хребта.

21-річна мати дівчинки переконує правоохоронців у тому, що це перший випадок, коли вона залишила дитину без нагляду. Цього дня п`ятирічна донька допомагала їй розвішувати білизну на балконі, і коли жінка пішла до ванної кімнати за другою партією білизни, дівчинка залишалася на балконі.