Підприємець приватизував будівлю поста ДАІ

Херсон. 7 вересня. УНІАН. У Херсонській області приватний підприємець незаконно приватизував будівлю поста ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, встановлено, що підприємець, за попередньою змовою з директорами двох приватних підприємств, вніс свідомо недостовірні відомості до актів здачі-приймання підрядних робіт за серпень 2007 року за обсягами ремонтно-будівельних робіт в будівлі у передмісті Херсона - селищі Антонівка, біля автомобільного моста через Дніпро.

Згодом ці документи було надано до судових органів. В результаті, за рішенням Дніпровського районного суду Херсона, право власності на зазначену адміністративну будівлю загальною площею 852 кв. м перейшло до підприємця і згодом було перепродано. Збиток від незаконної операції становив 660 тис. грн.

Прокуратура Цюрупінського району стосовно приватного підприємця порушила кримінальні справи за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службовий підлог), ч. 5 ст. 191 «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).