У Києві побили та пограбували високопосадовця Міноборони

Київ. 8 вересня. УНІАН. 7 вересня до чергової частини Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло повідомлення, що на східцевому майданчику біля власної квартири на вул. Дегтярівській, – лежить скривавлений чоловік.

Фоторобот підозрюваного

За вказаною адресою виїхали керівництво Головного та районного управлінь, слідчо-оперативні групи. На місці події встановлено, що потерпілим є 58-річний місцевий мешканець, високопосадовець Міністерства оборони України. З його слів, близько 20.20, піднімаючись східцями до своєї квартири, між другим та третім поверхами будинку двоє невідомих завдали йому тілесних ушкоджень. У чиновника відібрали шкіряний портфель, в якому знаходилися гроші, два мобільних телефони та особисті документи.

Після надання невідкладної медичної допомоги, лікарі доправили потерпілого до Центрального шпиталю Міністерства оборони України.

Під час проведення оперативних заходів, правоохоронці встановили кількох свідків, за описом яких складено фотороботи підозрюваних.

Наразі слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві за фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчо-оперативні заходи по розшуку підозрюваних. Триває слідство.