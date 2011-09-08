Посадовці держпідприємства навмисне не видавали зарплату

Кіровоград. 8 вересня. УНІАН. Прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу стосовно посадовців державного підприємства «Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів» за умисну невиплату зарплати і страхових пенсійних внесків на 5,7 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Справу порушено за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 212-1 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що на підприємстві існує заборгованість із виплати зарплати в сумі близько 1,7 млн. грн. та заборгованість із сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі близько 4 млн. грн.

Тим часом, службові особи державного підприємства, отримавши упродовж 2010-2011 років кошти в сумі майже 1,2 млн. грн., умисно, зловживаючи службовим становищем, сплатили по страхових внесках лише близько 34 тис. грн. Заборгованість із зарплати взагалі не гасилася. Решта коштів була витрачена на інші потреби.

Організацію проведення досудового слідства доручено Світловодському міжрайонному прокурору.