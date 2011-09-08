На Хмельниччині 56-річний чоловік зґвалтував хлопчика

Хмельницький. 8 вересня. УНІАН. У Хмельницькій області порушено кримінальну справу проти 56-річного раніше засудженого чоловіка, який примусив до статевих стосунків неповнолітнього хлопця.

Як повідомила кореспондента УНІАН співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області Юлія Гринь, злочин було скоєно в одному з сіл Новоушицького району.

Чоловік, зустрівши на вулиці маленького хлопця, запропонував йому завітати до себе у гості, де напоїв горілкою і зґвалтував. Батьки неповнолітнього дізналися про злочин тільки через кілька днів. У даний час з хлопчиком працюють психологи.

Стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 3 статті 153 Кримінального кодексу України «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, або якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки», йому загрожує до 15 років позбавлення волі.