У СІЗО Києва затриманий помер через передозування наркотиками
14:34, 08 вересня 2011Кримінал
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Чоловік був наркокур’єром
Київ. 8 вересня. УНІАН. У Київському ізоляторі тимчасового тримання внаслідок передозування наркотиків помер чоловік.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, посилаючись на висновки судово-медичної експертизи.
За даними співрозмовника агентства, 47-річний наркокур’єр перевозив у шлунку контейнери з наркотиками (за попередніми даними, кокаїн).
Проте кількість контейнерів і яка саме в них була наркотична суміш, встановлюється.
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