У райвідділі міліції Хмельницького повісився затриманий

Хмельницький. 8 вересня. УНІАН. У райвідділі міліції Хмельницького затриманий повісився на віконних гратах за допомогою власного паска.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області, 33-річного безробітного жителя Хмельницького було затримано одразу після того, як він проник у третій за ніч приватний будинок з метою крадіжки, але натрапив на його власників. Затримавши злодія, господарі викликали працівників міліції.

У відділенні міліції чоловік написав явку з повинною, зізнавшись, що пішов на крадіжку через відсутність грошей.

За фактом самогубства прокуратурою Хмельницького проводиться дослідча перевірка, а працівники відділу внутрішньої безпеки здійснюють службове розслідування.