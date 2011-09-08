А.Могильов: Переможці літньої Універсіади – гордість МВС

Київ. 8 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України нагородив кращих спортсменів ФСТ «Динамо» та переможців XXVI Всесвітньої літньої Універсіади (Шеньчжень, Китай).

З нагоди відзначення державного свята Дня фізичної культури і спорту в Зимньому саду МВС під головуванням Анатолія Могильова відбулося урочисте зібрання керівництва спортивних організацій, видатних діячів спорту та міліціонерів, які досягли значних успіхів у міжнародних змаганнях.

«Ви – гордість системи МВС та всієї країни, - звернувся міністр до переможців Універсіади. – Саме завдяки вам на флагштоці Універсіади розвивався український прапор та лунав гімн України».

Також Анатолій Могильов наголосив на тому, що Міністерство внутрішніх справ України у складі ФСТ «Динамо» та зокрема збірної команди України зробило значний внесок до того гарного результату, який Україна досягла на XXVI Всесвітній літній Універсіаді, – посіла 6 місце.

Міністр особисто вручив пам`ятні нагороди переможцям, діячам спорту, урядовцям, які зробили значний внесок у розвиток спорту, та висловив свою вдячність всім присутнім за формування здорової нації.

Присутні зі свого боку також вирішили відзначити роль керівника Міністерства внутрішніх справ України Анатолія Могильова у підтримці діяльності спортивних організацій. Голова Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Віктор Корж вручив Міністру вищу «динамівську» винагороду – відзнаку «За заслуги».