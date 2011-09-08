Для охорони Патріарха Кирила в Луганську стягнуть війська

Київ. 8 вересня. УНІАН. Для охорони громадського порядку під час візиту Патріарха Московського і всієї Русі Кирила до Луганська будуть залучатися військовослужбовці внутрішніх військ та громадські формування.

Про це заявив начальник Луганського міськуправління УМВС України в Луганській області Олег Ковальчук.

Зокрема Ковальчук повідомив, що буде задіяний весь Луганський гарнізон міліції. Крім цього, для забезпечення охорони громадського порядку буде також підключено весь особовий склад обласного апарату УМВС.

"Масштаб святкових заходів, планована велика кількість його учасників, які з'їдуться в цей день з усіх куточків Луганщинии у зв'язку з візитом Московського патріарха Кирила, вже сьогодні дозволяють зробити прогноз, що силами лише міської міліції громадську безпеку не забезпечити", - підкреслив Олег Ковальчук.

Він додав, що активно також будуть надавати допомогу, крім співробітників УМВС військовослужбовці внутрішніх військ МВС України (в/ч 3035) і громадські формування сприяння ОВС "Тайфун" і "Вен Бест".

Нагадаємо, 14-15 вересня Луганськ відвідає Патріарх Московський і всієї Русі Кирило. Планується, що 15 вересня на Театральній площі Святіший Патріарх візьме участь у Божественній літургії.

ТСН