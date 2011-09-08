У Севастополі посадовці театру Луначарського вкрали 300 тис. грн.

Севастополь. 8 вересня. УНІАН. Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в місті Севастополі порушено кримінальну справу за фактами розкрадання грошових коштів посадовцями комунальної установи «Севастопольський академічний російський драматичний театр ім. А.В.Луначарського».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Управління СБУ в Севастополі.

Встановлено, що посадовці комунальної установи, використовуючи службову підробку, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, складали фіктивні договори на виконання різних робіт. Але вказані в документах громадяни договорів не підписували і ніяких робіт у театрі не виконували.

Проте в акти виконаних робіт неодноразово вносилися свідомо неправдиві відомості, що дозволило посадовцям незаконно отримати із коштів комунального підприємства понад 300 тис. грн.

Викрадені в особливо великих розмірах гроші театру використовувалися чиновниками на особисті цілі.

У зазначених умисних діях посадовців театру вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст.191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.