Посадовця податкової інспекції Вінниці затримали на хабарі

Вінниця. 12 вересня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність начальника відділення податкової інспекції Вінниці, який вимагав та одержав від приватного підприємця хабар.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ у Вінницькій області.

Встановлено, що посадовець вимагав гроші у місцевого жителя, який займається оптовою торгівлею, за непритягнення до кримінальної відповідальності за виявлені ДПІ порушення при перевірці його складських приміщень.

Податківець пояснив підприємцю, що гроші слід покласти на банківський рахунок, який відкрив спеціально для цього.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час передачі квитанції про переведення на рахунок 40 тисяч гривень.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно правопорушника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

