"Криворіжгаз" заборгував понад 12 млн. грн. податків

Дніпропетровськ. 27 вересня. УНІАН. Прокуратура Кривого Рогу подала до Дніпропетровського окружного адміністративного суду позов про стягнення понад 12 млн. грн. податків з ПАТ «Криворіжгаз».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що ПАТ «Криворіжгаз» з квітня поточного року не сплачує податок на додану вартість та податок на прибуток приватних підприємств, в результаті чого утворилась податкова заборгованість (з урахуванням несплаченої пені) на зазначену суму.

Крім того, з метою вжиття заходів із забезпечення позову прокурор Кривого Рогу наполягає заборонити ПАТ «Криворіжгаз» вільно розпоряджатись активами, крім погашення податкового боргу.