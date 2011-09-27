На Київщині затримано підозрюваного у вбивстві п'яти осіб

Київ. 27 вересня. УНІАН. У Київській області затримано 44-річного жителя м.Фастів, який підозрюється у скоєнні низки зґвалтувань та вбивств. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Правоохоронці нагадують, що 16 серпня цього року у лісовому масиві було виявлено труп невідомого чоловіка з колото-різаними ранами. Згодом з’ясувалося, що загиблий є жителем м.Ірпінь Київської області. Через декілька днів правоохоронці викрили та затримали підозрюваного у скоєнні цього злочину. Як з’ясувалося, під час розпиття спиртних напоїв на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин підозрюваний завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по пляшці. Від отриманих ран останній помер.

Працівники міліції встановили, що у минулому році він зґвалтував та вбив трьох місцевих жительок, 18, 42 та 60 років. Також у вересні 2010 року на ґрунті неприязних відносин затриманий завдав смертельних тілесних ушкоджень непрацюючому місцевому жителю.

Крім цього, чоловік підозрюється у зґвалтуванні двох жінок у липні та вересні цього року. Одна з потерпілих є неповнолітньою.

Затриманий у скоєнні злочинів зізнався та дав правдиві покази.

Стосовно зловмисника порушено кримінальні справи за ч.3 ст.152 «зґвалтування» та ч.1 ст.115 «умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове слідство триває, перевіряється причетність затриманого до скоєння інших злочинів.