В Ужгороді пошкодили пам’ятник поету Шандору Петефі

Ужгород. 27 вересня. УНІАН. В Ужгороді двоє безробітних пошкодили пам’ятник угорському поету Шандору Петефі. Про це УНІАН повідомили в УЗГ МВС України.

За повідомленням правоохоронців, 26 вересня на місці скоєння злочину працівники міліції затримали 24-річну безробітну місцеву жительку та 19-річного безробітного жителя одного із селищ Ужгородського району Закарпатської області. Попередньо встановлено, що вони на вулиці зазначеного міста, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, пошкодили пам’ятник революційному діячу-поету Угорської Республіки – Шандору Петефі.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.