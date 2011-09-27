В Ужгороді пошкодили пам’ятник поету Шандору Петефі

13:04, 27 вересня 2011
Кримінал
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Молода пара була напідпитку

Ужгород. 27 вересня. УНІАН. В Ужгороді двоє безробітних пошкодили пам’ятник угорському поету Шандору Петефі. Про це УНІАН повідомили в УЗГ МВС України.

За повідомленням правоохоронців, 26 вересня на місці скоєння злочину працівники міліції затримали 24-річну безробітну місцеву жительку та 19-річного безробітного жителя одного із селищ Ужгородського району Закарпатської області. Попередньо встановлено, що вони на вулиці зазначеного міста, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, пошкодили пам’ятник революційному діячу-поету Угорської Республіки – Шандору Петефі.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

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