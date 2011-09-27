Міліція не наполягатиме на покаранні Шкіля

Київ. 27 вересня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ України встановлює причину, чому документи щодо автокатастрофи з участі народного депутата України Андрія Шкіля місяць не могли потрапити до суду. Про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов.

«Зараз встановлюють, чому місяць матеріали після припинення кримінальної справи не могли доставити до суду для судового рішення. Хто винний?», – сказав А.Могильов.

При цьому він відзначив, що правоохоронні органи не наполягатимуть на притягненні до відповідальності А.Шкіля у зв`язку з ДТП, оскільки термін для цього вже закінчився.

Як повідомляв УНІАН, А.Шкіль увечері 6 травня потрапив у ДТП у Києві. Автомобіль Nissan Qashai, за кермом якого перебував народний депутат, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volksvagen. 58-річний водій Volksvagen і двоє його пасажирів не постраждали.

Кримінальну справу щодо участі А.Шкіля у ДТП було закрито ще у липні.

Нещодавно Голосіївський суд Києва своїм рішенням визнав депутата А.Шкіля винним у ДТП. Згідно з рішенням суду, депутат винний у порушенні ПДР і у тому, що перебував за кермом нетверезим, зокрема експертиза зафіксувала в крові політика 1,47 проміле етанолу.

Проте, як пише газета «Сегодня», незважаючи на рішення суду, А.Шкілю нічого не буде. Термін притягнення до адмінвідповідальності пройшов, тому його навіть не оштрафують.