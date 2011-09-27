У Донецьку на будівництві виявлено загиблого солдата

15:54, 27 вересня 2011
Кримінал
0 0

Розглядаються різні версії загибелі

Донецьк. 27 вересня. УНІАН. У Донецьку на території будівництва багатоповерхового будинку виявлено тіло військовослужбовця військової частини 3037 солдата О.Шебанова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі внутрішніх військ МВС України.

За їх даними, проводиться дослідча перевірка військовою прокуратурою Донецького гарнізону.

Розглядаються різні версії загибелі військовослужбовця, йдеться у повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter