У Донецьку на будівництві виявлено загиблого солдата
15:54, 27 вересня 2011Кримінал
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Розглядаються різні версії загибелі
Донецьк. 27 вересня. УНІАН. У Донецьку на території будівництва багатоповерхового будинку виявлено тіло військовослужбовця військової частини 3037 солдата О.Шебанова.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі внутрішніх військ МВС України.
За їх даними, проводиться дослідча перевірка військовою прокуратурою Донецького гарнізону.
Розглядаються різні версії загибелі військовослужбовця, йдеться у повідомленні.
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