У Донецьку на будівництві виявлено загиблого солдата

Розглядаються різні версії загибелі

Донецьк. 27 вересня. УНІАН. У Донецьку на території будівництва багатоповерхового будинку виявлено тіло військовослужбовця військової частини 3037 солдата О.Шебанова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі внутрішніх військ МВС України. За їх даними, проводиться дослідча перевірка військовою прокуратурою Донецького гарнізону. Розглядаються різні версії загибелі військовослужбовця, йдеться у повідомленні.

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