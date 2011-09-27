Начальник виправної колонії вимагав 40 тис. грн. хабара

Луганськ. 27 вересня. УНІАН. У Луганській області викрито полковника внутрішньої служби, який обіймає посаду начальника однієї з виправних колоній і який зажадав від підприємця за передачу в оренду спецтехніки хабар у розмірі 40 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління СБУ в Луганській області.

Згідно з повідомленням, до полковника внутрішньої служби звернувся приватний підприємець з питанням про укладення договору оренди спеціальної техніки – автомобільного крана підвищеної вантажопідйомності, який перебував на балансі виправної колонії. Начальник виправної установи погодився передати спецтехніку в оренду за умови одержання хабара в сумі 40 тис. грн.

«На початку серпня договір було укладено. Незважаючи на те, що кран був несправний, і підприємцеві довелося відремонтувати його за власні кошти, керівник виправної установи продовжував телефонувати йому і вимагати незаконну винагороду», - говориться в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки України затримали начальника колонії під час одержання чергової частини необхідної суми.

Прокуратура Луганської області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років і з конфіскацією майна.