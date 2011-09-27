На Одещині із банкомату викрадено 500 тис. грн.

Одеса. 27 вересня. УНІАН. Двоє грабіжників у масках оволоділи майже півмільйоном гривень, зламавши і пограбувавши банкомат у райцентрі Беляєвка Одеської області.

Про це повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС України в Одеській області.

Як зазначили в міліції, «злочинці в масках проникли у приміщення водоочищувальної станції, де із застосуванням фізичної сили до персоналу підприємства скоїли пограбування розташованого в ньому банкомату банку «Південний», заволодівши грошима в сумі 478 тис. грн.».

Правоохоронці вживають заходів зі встановлення і затримання осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Під час слідчо-розшукових заходів встановлено, що банкомат був у приміщенні водоочищувальної станції без будь-якої охоронної сигналізації та системи відеоспостереження: адміністрація банку не укладала жодних договорів із підприємством щодо його розміщення і охорони.

Порушено кримінальну справу згідно з ознаками ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.