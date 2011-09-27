У Краматорську повісився 11-річний школяр
20:00, 27 вересня 2011Кримінал
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Причини поки не відомі
Донецьк. 27 вересня. УНІАН. В одній з квартир по вулиці Дворцовій в Краматорську Донецької області знайдено повішеним 11-річного школяра. За попередніми даними, дитину першим знайшов його батько.
На слідча група з'ясовує обставини події, і що саме могло підштовхнути хлопчика на самогубство.
Нагадаємо, нещодавно подібна трагедія сталася у Житомирі - там покінчила життя самогубством 13-річна дівчинка. Раніше у місті Енергодар Запорізької області 35-річна безробітна разом з шестимісячною дитиною викинулася з балкона своєї квартири на шостому поверсі.
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