У Краматорську повісився 11-річний школяр

Донецьк. 27 вересня. УНІАН. В одній з квартир по вулиці Дворцовій в Краматорську Донецької області знайдено повішеним 11-річного школяра. За попередніми даними, дитину першим знайшов його батько.

На слідча група з'ясовує обставини події, і що саме могло підштовхнути хлопчика на самогубство.

Нагадаємо, нещодавно подібна трагедія сталася у Житомирі - там покінчила життя самогубством 13-річна дівчинка. Раніше у місті Енергодар Запорізької області 35-річна безробітна разом з шестимісячною дитиною викинулася з балкона своєї квартири на шостому поверсі.

ТСН