Могильов: Сина нардепа за стрілянину в Калуші покарають

Київ. 27 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов розповів під час брифінгу про дії міліції щодо затримання двох правопорушників на Івано-Франківщині, один з яких - син народного депутата України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Обох цих громадян було встановлено й затримано, та враховуючи той резонанс у Івано- Франківскій області, було прийнято рішення про їх затримання, а згодом за рішенням Івано-Франківського суду вони були заарештовані», - наголосив міністр.

А.Могильов розповів, що у потерпілого в лікарні з тіла було вилучено одну з куль, усього пострілів було сім. Наразі стосовно затриманих порушено кримінальну справу, триває слідство. Встановлено зброю, яку використовували хлопці - це газовий пістолет та пістолет травматичної дії. Один із затриманих дійсно син народного депутата України, члена Партії регіонів.

На прикінці брифінгу Міністр внутрішніх справ підкреслив: «Я переконаний, що це саме страшне явище - коли людина у силу свого соціального або майнового становища, вважає що має право коїти протиправні діяння. За таке потрібно нести покарання більш суворіше аніж для «простого» громадянина ».

Як повідомляв УНІАН, в Калуші Івано-Франківської області 18 вересня близько 21.30 на одній з вулиць виник конфлікт між водіями двох автомобілів, які з’ясовували між собою, хто з них порушив правила дорожнього руху. До місця конфлікту під’їхав ще один автомобіль, з якого вийшли двоє осіб і почали стріляти зі зброї травматичної дії. Внаслідок цього до лікарні було доставлено 32-річного жителя міста Калуша з тілесними ушкодженнями.