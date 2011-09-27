На Донеччині вчинено розбійний напад на «ювелірку»

Донецьк. 27 вересня. УНІАН. Вчора, 26 вересня, в Красноармійську Донецької області пограбували ювелірний магазин.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області, встановлено, що дві невстановлені особи, одягнені в темний одяг з натягнутими на очі шапками зайшли в приміщення салону і, загрожуючи продавцям і присутнім покупцям предметом, схожим на пістолет, вимагали відкрити двері шаф, де знаходилися золоті вироби. Продавець виконала їхню вимогу. Один із нападаючих склав ювелірні прикраси в господарську сумку, після чого зловмисники з місця події втекли.

За попередніми даними, шкода склала 2 млн. грн.

За фактом розбійного нападу порушена кримінальна справа за ст. 187 ч.4 КК України (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою).

Проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення і затримання злочинців.