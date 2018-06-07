Едуард Федосов: Об'єднуємося з колегами в боротьбі з міжнародним криміналом

Начальник ГУБОЗ України про нові тенденції у боротьбі з оргзлочинністю та міжнародне співробітництво спец підрозділів.

- Едуард Вікторович, очевидно, новий пакет законів, спрямований на боротьбу з корупцією вніс певні зміни в роботу підрозділів по боротьбі з оргзлочинністю?

- Так, звичайно. Прийняте законодавство допомогло нам активізувати роботу в цьому напрямку. Перш за все, закон більш чітко виписав багато позицій, які випадали з правового поля і за якими у правоохоронців і суддів виникали питання в силу розпливчатості законодавчих актів. Тепер за корупційні дії можуть бути притягнуті до відповідальності нотаріуси, арбітражні керуючі, аудитори, оцінювачі, експерти ... До того ж Закон сприяє більш ефективному виконанню Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

В останні місяці в структурі ГУБОЗ відбулися певні зміни - ми скоротили штатну чисельність управлінь практично на третину. Але, враховуючи важливість та актуальність даного напрямку роботи, були створені відділи боротьби з корупцією в центральних органах влади, у судовій та пенітенціарної системах. Наше завдання, і це неодноразово підкреслювали Президент України і Міністр внутрішніх справ, більш ефективно використовувати свій потенціал, в тому числі спираючись на нове законодавство. Сьогодні потрібно керуватися відомою суворівською приказкою: «Не числом, а вмінням».

За два місяці дії антикорупційного законодавства працівниками органів внутрішніх справ складено та направлено до суду 123 протоколи про корупційні правопорушення, з яких майже сотня підготовлена підрозділами БОЗ. До адмінвідповідальності за порушення обмежень при використанні службового становища і отримання за це неправомірної вигоди, пропозиції неправомірної вигоди, порушення обмежень при сумісництві, отримання подарунків і т.д. залучаються працівники контролюючих та правоохоронних органів, виконавчої влади, інші чиновники. На даний час судами розглянуто 38 таких протоколів та 32 корупціонера покарано штрафами в розмірі від 850 до 3200 гривень.

Також порушено справи за новим статтями Кримінального кодексу: ст. 364-2 КК «Зловживання повноваженнями посадовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», ст.368-4 КК «Підкуп особи, яка надає публічні послуги».

Перший досвід застосування нових законодавчих норм дав змогу визначити коло проблемних питань, які виникли при їх застосуванні. Але ці проблеми зараз вирішуються, юристами розробляються чіткі методичні рекомендації. Відповідні пропозиції нами внесені в проект Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, який підготовлений Мін'юстом.



У свою чергу, ми аналізуємо судові рішення, розробляємо типову форму протоколу, перелік документів, необхідних для доведення фактів різних видів корупційних правопорушень.



- Якщо не секрет, то якими ще правопорушеннями «тяжіють» чиновники?

-Всього у сфері службової діяльності нами зафіксовано понад 900 злочинів. Серед них більше 300 випадків хабарництва, 243 факту зловживання службовим становищем, 45 фактів перевищення повноважень. До відповідальності залучаються представники органів влади та управління, контролюючих органів, податківці, митники, судді ... Найбільш пильну увагу приділяється правопорушенням у бюджетній сфері. У результаті, виявлено понад 600 злочинів цієї категорії.

Ви працюєте в підрозділі БОЗ майже два десятки років. На ваш погляд, коли було важче, тоді, двадцять років тому чи зараз?

- Я б не став саме так ставити питання. Справа в тому, що легко не було ніколи. На початку 90-х були свої труднощі. Тоді суспільство просто захлиналось від злочинності. Це вимагання, які називали модним словом рекет, замовні вбивства, викрадення людей і т.д. Сьогоднішні літератори і журналісти навіть штамп такий придумали: «лихі дев'яності». Але весь цей кримінальний «беспредел» українська міліція все ж «погасила». Причому багато в чому завдяки створенню підрозділів по боротьбі з оргзлочинністю.

Що стосується сьогоднішнього дня, можу сказати, що хоча нинішня криміногенна обстановка не до порівняння з тодішньою, роботи у нас досить багато.

Справа в тому, що сучасна оргзлочинність стала більш витонченою, самі зловмисники більш грамотними та освіченими. За ці роки змінилися їхні інтереси. Якщо раніше організована злочинна група (ОЗГ) викрадала заможну людину, щоб вимагати викуп, то нинішні злочинці йдуть по шляху створення кримінальних схем в економіці, що обіцяє незрівнянно більший прибуток. Вони прекрасно розуміють, що регулярний і стабільний дохід дають не банальні вимагання та розбої. Більше половини злочинів, які ми розкриваємо, відбуваються в економічній сфері. Це і створення конвертаційних центрів, і відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, і абсолютно нові схеми, які раніше не практикувалися.

Наприклад, у Донецькій області було викрито злочинну групу, учасники якої, використовуючи своє ноу-хау, викрали в операторів мобільного зв'язку понад 4 мільйони гривень.

Якщо говорити про «класичні ОЗУ», тобто про тих, які займаються розбоями, викраденнями автотранспорту, шахрайствами, то і тут також можна спостерігати певну трансформацію. За останні роки члени таких злочинних формувань підвищують злочинну «кваліфікацію». Вони користуються новітніми технічними новинками, дотримуються конспірації, часто знайомі з методами оперативної роботи.

Так, у Запоріжжі припинено діяльність такої «бригади» з шести осіб, на рахунку яких розбійні напади та викрадення. Злочинці були озброєні і діяли на території двох областей. На сьогоднішній день доведено вчинення ними 14 злочинів. В Одеській області до суду направлено кримінальну справу стосовно групи з 17 осіб (!), які протягом шести років практикували шахрайську схему відбирання квартир у громадян. До складу угруповання входив адвокат.

Щоб викривати такі групи ми повинні бути на голову вище наших «опонентів», мати солідну інформаційну систему і сучасне технічне оснащення, а також вести серйозну аналітичну роботу.

Якщо звернутись до цифр, то в нинішньому році зусиллями співробітників підрозділів БОЗ в суди направлено більше 250 кримінальних справ щодо членів різних ОЗУ, що на багато більше в порівнянні з таким же періодом минулого року. До кримінальної відповідальності притягуються близько тисячі членів різних угруповань, якими вчинено понад півтори тисячі злочинів!

Найчастіше ОЗУ мали не тільки розгалужену мережу всередині країни, але і міжнародні зв'язки.

- Злочинці, в основному, не звертають уваги на кордони, правоохоронцям складніше - вони повинні долати масу формальностей ...

- Це природно. Адже злочинці закони порушують, а ми дотримуємося всіх правових процедур. В останні роки міжнародне співробітництво між нами і зарубіжними правоохоронцями виходить на новий якісний рівень.

У ГУБОЗу встановлені тісні ділові контакти з колегами з Росії, Грузії, Білорусі, Польщі, Чехії, США, Ізраїлю, Великобританії, Туреччини ...

Тільки за останній час при взаємодії з правоохоронцями Ізраїлю встановлено місцезнаходження особливо небезпечного зловмисника, розкрито злочинну групу з громадян України, яка, використовуючи міжнародні платіжні системи, викрадала гроші у громадян Ізраїлю. Спільна операція з поліцією Туреччини завершилася ліквідацією потужного міжнародного каналу постачання наркотиків та контрабандних ювелірних виробів у нашу країну. Обмін інформацією з іспанськими колегами допоміг припинити діяльність угруповання, яке займалося викраденням престижних автомобілів у країнах Європи з подальшою їх легалізацією на території України. Таких автомобілів нами встановлено більше десятка.

Спільні заходи з чеською поліцією допомогли виявити ОЗГ з наших співвітчизників, які вчиняли злочини, в тому числі вбивства на замовлення, на території декількох країн.

Міжнародна і транснаціональна злочинність вимагає від нас адекватної реакції. А це означає, що ми і надалі будемо об'єднувати наші зусилля у боротьбі з міжнародним криміналом.

Розмовляв Дмитро Любченко