Чернівці. 7 жовтня. УНІАН. У Чернівцях скоєно замах на тренера ФСК «Буковина» Вадима ЗАЙЦЯ.

Як повідомило кореспондентові УНІАН достовірне джерело у правоохоронних органах, близько 13.00 години, біля власного будинку на вулиці Достоєвського в Чернівцях з мисливської рушниці було поранено головного тренера футбольного клубу 1-ї ліги «Буковина» Вадима ЗАЙЦЯ, коли той сідав у автомобіль.

За даними джерела, куля влучила у дверцята автомобіля, коли В.ЗАЄЦЬ сідав за кермо. Куля прошила дверцята авто і потрапили тренерові у коліно.

Після пострілу невідомий зник з місця події. Перед замахом, рушницю він витягнув з поліетиленового мішка.

В.ЗАЙЦЯ було госпіталізовано в лікарню швидкої допомоги.

Ступінь поранення поки невідомий, однак, за даними джерела, життя головного тренера ”Буковини” в безпеці.

Мотиви замаху на тренера поки також невідомі. Однак, не виключається, що В.ЗАЙЦЯ намагались лише залякати, оскільки постріл свідомо спрямували в нижню частину тіла.

На місці події працюють слідчі, в район замаху прибуло вище керівництво прокуратури і обласної міліції. Рух транспорту у житловому мікрорайоні блоковано міліціонерами. В області оголошено операцію «Перехоплення».