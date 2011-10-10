Відкриття "Олімпійського" охороняло 3200 міліціонерів

Київ. 10. жовтня. УНІАН. На церемонії відкриття після реконструкції національного спортивного комплексу (НСК) «Олімпійський» порушень громадського порядку не зафіксовано. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На цьому масштабному заході були присутні понад 60 тисяч глядачів, у тому числі багато державних діячів та інших «VIP»-персон.

«Охорону громадського порядку на прилеглій до стадіону території забезпечувало близько 3200 працівників столичних правоохоронних органів. Завдяки їх злагодженій професійній роботі порушень громадського порядку допущено не було», зазначає УЗГ.