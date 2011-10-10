Відкриття "Олімпійського" охороняло 3200 міліціонерів
10:46, 10 жовтня 2011Кримінал
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Порушень не зафіксовано
Київ. 10. жовтня. УНІАН. На церемонії відкриття після реконструкції національного спортивного комплексу (НСК) «Олімпійський» порушень громадського порядку не зафіксовано. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
На цьому масштабному заході були присутні понад 60 тисяч глядачів, у тому числі багато державних діячів та інших «VIP»-персон.
«Охорону громадського порядку на прилеглій до стадіону території забезпечувало близько 3200 працівників столичних правоохоронних органів. Завдяки їх злагодженій професійній роботі порушень громадського порядку допущено не було», зазначає УЗГ.
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