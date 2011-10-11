Преснера засуджено за хабарництво до 9 років позбавлення волі

Київ. 11 жовтня. УНІАН. Солом`янський районний суд Києва визнав винним у хабарництві і засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього заступника міністра охорони навколишнього природного середовища Богдана ПРЕСНЕРА.

Як повідомили УНІАН у Генеральній прокуратурі України, відповідний вирок судом було оголошено сьогодні.

Вироком суду Б.ПРЕСНЕРА також позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, строком на 3 роки.

Крім того, до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено позаштатного помічника міністра охорони навколишнього природного середовища України Віктора МИРОНЕНКА за посібництво Б.ПРЕСНЕРУ в отриманні хабара.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2010 року Генпрокуратура спільно з СБУ затримала під час одержання хабара в особливо великих розмірах заступника міністра охорони навколишнього середовища Б.ПРЕСНЕРА. Після цього Кабінет міністрів звільнив чиновника з посади.

Під час досудового слідства було встановлено, що вказаний посадовець вимагав хабар у розмірі 200 тис. дол. та одержав його частину – 100 тис. дол., за сприяння у призначенні особи на посаду керівника обласної держекоінспекції.