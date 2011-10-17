Міліція затримала 77 уболівальників ФК «Металург» і «Севастополь»

Запоріжжя. 17 жовтня. УНІАН. Запорізька міліція затримала 77 уболівальників футбольних клубів «Металург» (Запоріжжя) і «Севастополь», що влаштували напередодні, 16 жовтня, безпорядки перед матчем.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це сьогодні офіційно підтвердив Відділ зв`язків з громадськістю Запорізького главку міліції.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ГУ МВС України в Запорізькій області, за дві години до початку чергового матчу чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги: ”Металург” (Запоріжжя) - «Севастополь» (Севастополь) «уболівальники команди «Севастополь», які прибули в Запоріжжя в неорганізованому порядку, на перехресті проспекту Леніна і проспекту Металургів біля кафе McDonald`s, почали ображати місцевих уболівальників. Між ними виникли розбіжності».

За даними очевидців, «з`ясування стосунків» футбольних фанатів супроводжувалося вибухами петард і бійками з використанням стільців кафе.

На місце події прибули не тільки наряди патрульної служби міліції, Державної служби охорони, Державтоінспекції, а й бійці спецпідрозділу «Беркут».

В результаті, за даними відділу зв`язків з громадськістю Запорізького главку міліції, «77 учасників інциденту для встановлення особи і причетності до споєння правопорушень було доставлено в чергову частину Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, і 64 фанати із Севастополя після оформлення необхідних матеріалів у супроводі працівників Ленінського райвідділу міліції і лінійного відділу міліції на станції Запоріжжя відправлені додому поїздом «Київ - Севастополь».

Зараз вирішується питання про притягнення фанатів до кримінальної відповідальності за ст. 296 «хуліганство» Кримінального кодексу або до адміністративної відповідальності.