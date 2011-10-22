У прокуратурі заперечують наявність нової справи проти Замковенка

Київ. 22 жовтня. УНІАН. Прокуратура столиці не порушувала нової кримінальної справи стосовно колишнього голови Печерського районного суду Києва Миколи ЗАМКОВЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як зазначили у прес-службі, ”прокуратурою міста Києва в 2002 році була скерована до суду кримінальна справа за обвинуваченням колишнього голови Печерського районного суду міста Києва у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 2 ст. 176 КК України (в редакції 1960 року)”.

Вироком Апеляційного суду Київської області від 29 березня 2004 року, йдеться далі у повідомленні, колишнього голову Печерського райсуду Києва було засуджено до 2 років позбавлення волі умовно, який за касаційним поданням прокурора, у грудні 2005 року Верховним судом України скасовано, а справу направлено до Апеляційного суду Київської області на новий судовий розгляд.

”У зв’язку з обранням підсудного народним депутатом України кримінальна справа перебувала без руху до закінчення його повноважень. З грудня 2009 року дана кримінальна справа перебуває на розгляді у суді”, - наголосили у столичній прокуратурі.

Як повідомлялося, М.ЗАМКОВЕНКО пропрацював суддею Печерського суду з 1996-го по 2001 рік, на посаді голови суду – з червня 1998-го по липень 2001 року.

24 липня 2001 року Президент Леонід КУЧМА звільнив М.ЗАМКОВЕНКА з посад. Підставою для цього стало подання Вищої ради юстиції про звільнення «за порушення присяги судді».

Напередодні звільнення М.ЗАМКОВЕНКО ухвалив одне з найбільш відомих своїх рішень – про звільнення з-під арешту екс-віце-прем`єра України, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО. 27 березня 2001 р. вона вийшла на волю, пробувши за гратами з 13 лютого 2001 року.

Тим часом нещодавно ЗМІ повідомляли, що нині прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно М.ЗАМКОВЕНКА у зв`язку з тим, що, «будучи посадовцем, постійно здійснюючи функції судової влади – правосуддя, в період з 1996-го по 2001 рік скоїв службові злочини і злочини проти правосуддя, пов`язані з використанням службового становища».

До переліку злочинів, які інкримінуються екс-голові Печерського суду, входить більш як 10 незаконних рішень суду. В більшості випадків претензії прокурорів стосуються законності вироків, які були винесені М.ЗАМКОВЕНКОМ у 1996-2000 роках.

