На Франківщині 23-річний хлопець підстрелив власну сестру

Івано-Франківськ. 8 листопада. УНІАН. 23-річний житель села Крички Богородчанського району вирішив розважитися стріляниною.

Розставив на подвір’ї пляшки, взяв свою пневматичну рушницю і почав вправлятися у снайперському містецтві.



Щоправда, снайпер з нього виявився не дуже вправний. Бо, врешті-решт, одна з кульок влучила у 13-річну сестру, яка проходила мимо. На щастя, вона не постраждала серйозно. Кулька лише їй подряпала ногу.



В суд на брата вона подавати не має наміру. Але правоохоронці рушницю вилучили. До речі, пневматичну зброю купити можна без будь-якого дозволу. Як засіб самозахисту вона малоефективна. Проте її використання може призвести до трагічних наслідків. Як, наприклад, це сталося торік в одному з районів Івано-Франківської області.



Тоді на відпочинок за місто виїхала компанія дорослих з дітьми. Один з чоловіків взяв з собою пневматичну рушницю, аби малеча порозважалася. Та в результаті випадкового пострілу кулька влучила в голову маленькій дочці власника зброї. Медикам не вдалося врятувати життя дитині. Через кілька днів вона померла у лікарні.

Firtka.if.ua