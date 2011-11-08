Могильов очолив Раду міністрів АР Крим

Київ. 8 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що з призначенням екс-міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів АР Крим, жителі півострова отримали «ефективного господаря, ефективного державного менеджера».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в Києві, представляючи керівному складу МВС України нового міністра Віталія ЗАХАРЧЕНКА.

Звертаючись до А.МОГИЛЬОВА, Президент сказав: «Я хочу подякувати Анатолію Володимировичу МОГИЛЬОВУ за його працю на посаді міністра внутрішніх справ України і побажати йому, перш за все, ефективної роботи в Криму на посаді голови Ради міністрів. І в його обличчі побажати всім громадянам Криму отримати ефективного господаря, ефективного державного менеджера і людину, яка має великий досвід і здатна виконувати ті надзвичайно важкі функції на посаді голови Ради міністрів». Бажаючи А.МОГИЛЬОВУ успіхів в роботі на новій державній посаді, В.ЯНУКОВИЧ також закликав жителів півострова підтримати нового керівника. «Бажаючи йому успіхів, я хотів би також звернутися до вас, щоб ви його не забували і підтримували на його непростій роботі», - зазначив глава держави.

У свою чергу А.МОГИЛЬОВ запевнив Президента, що докладе всіх зусиль для того, щоб виправдати своє призначення. Також екс-міністр закликав своїх вже колишніх підлеглих підтримувати і допомагати новопризначеному керівнику відомства.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 листопада, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ погодив призначення А.МОГИЛЬОВА головою Ради міністрів Криму, звільнивши його з посади міністра внутрішніх справ.

Кримський парламент сьогодні розгляне питання про призначення нового прем’єра автономії.

А.МОГИЛЬОВ обіймав посаду міністра внутрішніх справ із березня 2010 року, у 2007 році очолював Головне управління МВС України у Криму.