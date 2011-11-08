У справі Ландіка з'явилася друга жертва

Луганськ. 8 листопада. УНІАН. 8 листопада в Ленінському райсуді Луганська проходять слухання у справі Романа Ландіка.

На судове засідання Марія Коршунова прийшла не сама. З нею була помічена дівчина в сірій шапці, яка ховає обличчя, кутаючись в чорний шарф.

За словами адвоката Коршунової Ігоря Зазимкіна, ця дівчина проходить у справі про побиття Романом Ландіком Коршунової як потерпіла. Інші подробиці він відмовився повідомити.

Раніше повідомлялося, що Роман Ландік і його батько Володимир Ландік посварилися через адвоката.

31 жовтня стало відомо, що Коршунова уклала мирову угоду з Ландіком. Однак Міністерство внутрішніх справ заявило, що відмова побитої Марії Коршунової від претензій до підозрюваного в цьому побитті Романа Ландика не впливає на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Романа Ландiка звинувачують у хуліганстві. Скандал спалахнув після того, як в Інтернет потрапило відео, на якому Ландiк в ресторані кидається з кулаками на молоду дівчину, а пізніше починає тягати її за волосся по підлозі.

ТСН