Віталій Захарченко – новий очільник МВС України

Київ. 8 листопада. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор Янукович представив Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, призначеного на посаду згідно з Указом Президента України від 07.11.2011 № 1024/2011.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, на початку заходу Віктор Янукович подякував за роботу попередникові новопризначеного керівника відомства Анатолію Могильову. Президент України високо оцінив його діяльність на посту Міністра внутрішніх справ, а також побажав успіхів у роботі на посаді Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.

Крім того, Президент України підкреслив, що одним з основних завдань правоохоронних органів залишається протидія економічній злочинності, оскільки це безпосередньо пов’язано з виконанням положень Державного бюджету та соціальних зобов’язань держави. Це, зокрема, стосується і питання декриміналізації окремих статей Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за злочини в економічній сфері.

– Наше завдання, – наголосив Віктор Янукович, – щоб той злочинець, який грабує народ, знав, що йому доведеться повернути вкрадене. Причому, з великими штрафними санкціями.

Представляючи новопризначеного Міністра внутрішніх справ, Президент України Віктор Янукович зазначив, що Віталій Захарченко має досвід роботи в органах внутрішніх справ. З огляду на пріоритетні напрямки роботи відомства, його новому керівникові стане в нагоді досвід роботи на посаді керівника Державної податкової адміністрації.

Президент України зупинився на деяких питаннях, актуальних для сьогодення держави. Це, зокрема, питання реформи судової гілки влади, оновлення Кримінально-процесуального кодексу України з урахуванням думок іноземних та вітчизняних експертів, а також проведення реформ в державі.

За словами Віктора Януковича, на черзі – етап регіональних реформ.

Потрібно робити зміни в бік децентралізації влади та поступового передавання владних повноважень органам місцевої влади та самоврядування.

Президент України також зауважив, що зі зміною керівника МВС не повинен змінитися курс відомства на реформи, на той шлях до створення правоохоронного відомства європейського зразка. І ці реформи потрібно проводити поступово та якісно.

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко запевнив Президента України в тому, що розпочаті у відомстві реформи будуть тривати, аби міліція стала надійним захисником прав та свобод українських громадян.

Довідка УНІАН. Захарченко Віталій Юрійович народився 20 січня 1963 року в м. Костянтинівка Донецької області.

У 1986 році закінчив Ризьку спеціальну середню школу міліції МВС СРСР, у 1991-му - Ризьку філію Мінської вищої школи МВС СРСР. У 1998 році - магістратуру Національної академії внутрішніх справ України. У 2010-му - Полтавський університет економіки і торгівлі (міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців). Отримані спеціальності - правознавство, управління у сфері правопорядку, облік і аудит.

Трудову діяльність розпочав у липні 1981 року.

З січня 1984 по березень 2008 рр. – Служба в органах внутрішніх справ на оперативних і керівних посадах.

З травня 2008 року по липень 2009 року – заступник голови Державної податкової адміністрації у Полтавській області.

З липня 2009 року по червень 2010 року – перший заступник голови – начальник управління податкової міліції ДПА у Полтавській області.

З червня по липень 2010 року – перший заступник начальника податкової міліції ДПА України.

З липня по грудень 2010 року – перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України.

З грудня 2010 року по листопад 2011 року – Голова Державної податкової адміністрації України.

Кандидат наук з державного управління.