На Харківщині троє заарештованих скоїли напад на конвоїрів

Харків. 8 листопада. УНІАН. На Харківщині троє заарештованих вчинили спробу втекти з-під варти, двох затримано.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інцидент стався 8 листопада під час доставки трьох підозрюваних у скоєнні злочинів з Харківського СІЗО до Валківського районного суду.

Згідно з повідомленням, втечу заарештовані спланували заздалегідь. Під час руху автозаку вони виламали двері камери спецавтомобіля і скоїли напад на конвоїрів з метою подальшої втечі. Міліціонерам вдалося затримати двох і повернути до камери, третій підозрюваний утік.

На даний час проводяться заходи з виявлення та затримання втікача, зокрема введено план перехвату «Сирена», повідомили у ВЗГ.