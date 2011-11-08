На Дніпропетровщині психічно хворий скоїв напад на міліціонера

Дніпропетровськ. 8 листопада. УНІАН. Увечері 7 листопада біля адміністративної будівлі Синельниківського міськвідділу внутрішніх справ психічно хворий 28-річний чоловік скоїв напад на міліціонера. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За інформацією ВЗГ, о 22.20 один із співробітників чергового наряду помітивши спрацювання датчика руху біля міськвідділу, відкрив вхідні двері й, вийшовши на подвір’я, побачив біля входу невідомого чоловіка.

Працівник міліції запитав у незнайомця причину його прибуття до міліції. Але чоловік без пояснень вихопив з кишені ніж з довжиною леза приблизно 30 см. й завдав ним два удари правоохоронцю. Міліціонер отримав поранення обох рук і впав на землю. В цей час нападник, вдаривши жертву ногою по голові, зірвав з ременя міліціонера табельну зброю й почав тікати. З міськвідділу вибіг ще один працівник міліції й разом із пораненим вони почали переслідувати зловмисника. Останній, тікаючи, зробив з табельної зброї – пістолета Макарова – три постріли в бік правоохоронців.

Жодна з куль не влучила у співробітників міліції. У відповідь колега потерпілого двічі вистрілив в бік нападника, поранивши його у праве стегно та праве плече.

Після затримання зловмисника госпіталізували до хірургічного відділення Синельниківської центральної районної лікарні.

Під час бесіди з працівниками міліції в присутності лікарів поранений повідомив, що він перебуває на обліку у лікаря-психіатра. За словами зловмисника, вчора він прийшов до міськвідділу міліції з наміром вбити працівника міліції, який перший йому зустрінеться.

Наразі за даним фактом Синельниківською міжрайонною прокуратурою порушена кримінальна справа за ст. 15, 115 ч.1 (замах на вбивство) та 345 ч. 2 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Зловмисник перебуває у лікарні під вартою.

Поранений правоохоронець нині госпіталізований з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, різані рани ліктьового суглобу та пальців правої кістки. Його життю наразі нічого не загрожує.

За попереднім висновком прокуратури, порушень законодавства з боку працівників міліції не вбачається.