Азаров вже засумував за Могильовим

Київ. 8 листопада. УНІАН. Згода президента України призначити Анатолія Могильова головою кримського уряду свідчить про важливість автономії для України, вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров.

"Рішення, яке прийняв президент України, говорить про виняткову важливість Криму для України, бо у Крим було рекомендовано на посаду голови кримського парламенту ключового члена уряду", - сказав Азаров, виступаючи перед депутатами Верховної Ради Криму після призначення Могильова.

У той же час прем'єр України вважає, що відхід Могильова з Кабміну є для нього втратою.

"Зрозуміло, що це втрата для уряду. Це (призначення Могильова кримським прем'єром) неординарний випадок, але, тим не менш, як голова уряду я підтримав таке рішення президента, оскільки також розумію, що це надзвичайно важливо для Криму і для всієї України", - сказав Азаров.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Віктор Янукович призначив Анатолія Могильова на посаду голови Ради міністрів АР Крим.

ТСН