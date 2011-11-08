Янукович вітає спадкоємність влади в МВС

Київ. 8 листопада. УНІАН. Президент розраховує, що традиція спадкоємності збережеться, і новий міністр Віталій Захарченко вдосконалить напрацювання екс-міністра Могильова

Президент України Віктор Янукович розраховує, що спадкоємність в МВС буде збережено, і новий міністр Віталій Захарченко вдосконалить напрацювання екс-міністра Анатолія Могильова. Про це він заявив сьогодні, представляючи новопризначеного міністра в Міністерстві внутрішніх справ.

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, зокрема, Янукович наголосив: "Я сподіваюся, що спадкоємність в Міністерстві внутрішніх справ буде збережено. Тобто, все, що напрацьовано, ні в якому разі не можна руйнувати, а потрібно лише вдосконалювати".

"А межі досконалості, як кажуть, ніколи немає. Тому роботи вистачить усім", - сказав президент.

Нагадаємо, вчора президент України Віктор Янукович провів велику ротацію кадрів: міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов їде прем'єр-міністром до Криму, його крісло зайняв колишній голова Державної податкової адміністрації Захарченко, а на посаду керівника ДПА прийде колишній заступник Олександр Клименко.



