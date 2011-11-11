На Хрещатику «Bentley Continental» травмував інспектора ДПС

Київ. 11 листопада. УНІАН. 10 листопада, у столиці на перехресті вул. Хрещатик та вул. Прорізна автомобіль «Bentley Continental», рухаючись вулицею Хрещатик зі сторони Європейської площі в напрямку бульвару Шевченка, здійснив проїзд на забороняючий сигнал регулювальника.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем «Mercedes Benz», що виїхав на перехрестя з вул. Прорізної. У результаті зіткнення автомобіль «Bentley» відкинуло на інспектора ДПС, а після цього авто зіткнулося ще з сімома машинами, що зупинилися на вимогу регулювальника.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано інспектора ДПС. Він отримав тілесні ушкодження у вигляді переломів. Наразі працівник міліції перебуває на лікуванні у медустанові. Водій Bentley також перебуває у медзакладі.

Всі згадані авто отримали механічні пошкодження.

За фактом ДТП Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Наразі справу передано на розслідування до Слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві.