МВС вже знає, як відшкодувати збитки завдані в Одесі

Київ. 11 листопада. УНІАН. Кабінетом Міністрів України 3 жовтня 2011 року прийнято протокольне Рішення, яким доручено МВС України та Мінрегіону разом із заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення Уряду щодо виділення коштів на відшкодування збитків, завданих під час затримання небезпечних злочинців у м. Одеса.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Міністерством внутрішніх справ України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про виділення коштів Одеській обласній державній адміністрації”. Прийняття цього документу дозволить відшкодувати збитки особам, майно яких було пошкоджено під час знешкодження правоохоронними органами особливо небезпечних злочинців в Одеській області та м. Одеса 29 вересня – 1 жовтня 2011 року. Як раніше повідомлялося, під час цих подій було пошкоджено два автомобіля та будівлю готелю. За результатами проведених експертиз сума збитків становить орієнтовно 870 тисяч гривень.

Відповідно до ч. З ст. 25 Закону України «Про міліцію» працівник міліції, який виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

Наразі указаний проект розпорядження Кабінету Міністрів направлено на розгляд і погодження до ряду міністерств, у тому числі до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також до Одеської обласної державної адміністрації.

Після закінчення процедури погодження проекту документа з органами виконавчої влади та проведення Міністерством юстиції правової експертизи, його буде внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.