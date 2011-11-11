Заступників міністра МВС Попкова і Черних не звільнятимуть?

Київ. 11 листопада. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко не планує проводити поспішних кадрових змін у відомстві. Про це йдеться в інформації Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, „вчора в деяких інтернет-виданнях була розповсюджена інформація, що нібито Віталій Захарченко готує низку кадрових змін в центральному апараті МВС України, зокрема, мова йшла про нібито звільнення першого заступника Міністра внутрішніх справ України Сергія Попкова та заступника Міністра внутрішніх справ України Сергія Черних”.

Як повідомила прес-секретар Міністра внутрішніх справ України Ірина Шинкаренко, Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко не збирається робити поспішних кадрових звільнень, а його заступники будуть звільнені згідно з нормами чинного законодавства. Так, відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», у разі звільнення Міністра перший заступник Міністра та заступник Міністра звільняються з посад Президентом України, - інформує УЗГ.

Призначаються перший заступник та заступник Міністра теж Президентом України за поданням Прем’єр-Міністра. Прем’єр-Міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника та заступника міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра.

Тому згідно з чинним законодавством Сергій Попков та Сергій Черних можуть бути звільнені з посад лише після указу Президента України.