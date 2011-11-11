Порядок під час футбольного матчу охоронятимуть 3 тис. міліціонерів

Київ. 11 листопада. УНІАН. Охорону громадського порядку під час футбольного матчу між збірними України та Німеччині, який відбуватиметься сьогодні у Києві на НСК «Олімпійський», забезпечуватимуть 3 тисячі співробітників міліції і військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві.

Охорона правопорядку здійснюватиметься міліцією навколо стадіону, на центральних станціях метрополітену та центральних вулицях міста.

Також співробітники правоохоронних органів охороняють місця проживання німецької збірної та супроводжуватимуть її футболістів під час пересування містом.