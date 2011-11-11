Макіївську міліцію очолив новий начальник

15:40, 11 листопада 2011
Кримінал
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Полковник  Іван Ласкавий

Донецьк. 11 листопада. УНІАН. 5 листопада 2011 року начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Віктор Дубовик представив особовому складу макіївського міського управління нового начальника - полковника міліції Ласкавого Івана Васильовича.
Ласкавий І.В. працює в органах внутрішніх справ з грудня 1980 р., починав з міліціонера полку патрульно-постової служби. У 2001 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ, тривалий час керував районними відділами Донецького міськуправління, остання посада - начальник Ворошиловського РВ Донецька.
Представляючи головного міліціонера Макіївки, начальник главку охарактеризував його як грамотного, досвідченого керівника, хорошого стратега, який уміє правильно організувати роботу увіреного підрозділу, передає ГУМВС області.

ngo.donetsk.ua

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