Янукович змінив начальника харківського СБУ

Київ. 11 листопада. УНІАН. Президент Віктор Янукович своїм указом призначив Володимира Вишневського начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Призначити Вишневського Володимира Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області", - сказано в указі.

Іншим указом Янукович звільнив Олександра Полковниченка з посади начальника цього управління.

Полковниченко працював керівником Харківського облуправління СБУ з березня 2010 року. Раніше він також очолював облуправління СБУ Київщини та Сумщини.

Раніше Вишневський займав пост начальника Управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. У серпні 2011 року отримав звання генерал-майора.

Нагадаємо, у серпні Янукович поміняв начальників Управлінь СБУ в Донецькій, Миколаївській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Черкаській областях та у м. Севастополі.