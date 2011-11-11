Янукович змінив начальника харківського СБУ
Призначив Володимира Вишневського
Київ. 11 листопада. УНІАН. Президент Віктор Янукович своїм указом призначив Володимира Вишневського начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
"Призначити Вишневського Володимира Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області", - сказано в указі.
Іншим указом Янукович звільнив Олександра Полковниченка з посади начальника цього управління.
Полковниченко працював керівником Харківського облуправління СБУ з березня 2010 року. Раніше він також очолював облуправління СБУ Київщини та Сумщини.
Раніше Вишневський займав пост начальника Управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. У серпні 2011 року отримав звання генерал-майора.
Нагадаємо, у серпні Янукович поміняв начальників Управлінь СБУ в Донецькій, Миколаївській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Черкаській областях та у м. Севастополі.